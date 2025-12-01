Concert Acoustic Trio Bar Chez Cathy Penmarch

Concert Acoustic Trio

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:50:00

Date(s) :

2025-12-21

Le répertoire du groupe Acoustic Trio au style plutôt rock/folk à deux guitares et une voix, reprend des morceaux d’artistes et de groupes connus: U2, Chris Isaac, Johnny Cash, Alain Bashung, Eurythmics, Neil Young…

Le groupe propose beaucoup de morceaux acoustiques mais aussi électriques: histoire d’envoyer du son! .

Sur réservation. Libre participation. .

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Acoustic Trio Penmarch a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Destination Pays Bigouden