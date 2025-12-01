Concert Acoustic Trio Bar Chez Cathy Penmarch
Concert Acoustic Trio Bar Chez Cathy Penmarch dimanche 21 décembre 2025.
Concert Acoustic Trio
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : 2025-12-21
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 18:50:00
Date(s) :
2025-12-21
Le répertoire du groupe Acoustic Trio au style plutôt rock/folk à deux guitares et une voix, reprend des morceaux d’artistes et de groupes connus: U2, Chris Isaac, Johnny Cash, Alain Bashung, Eurythmics, Neil Young…
Le groupe propose beaucoup de morceaux acoustiques mais aussi électriques: histoire d’envoyer du son! .
Sur réservation. Libre participation. .
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
English :
