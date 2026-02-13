Concert acoustique avec Benjamin Piat à Les Trois Maillets, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans

Concert acoustique avec Benjamin Piat à Les Trois Maillets Mercredi 18 février, 18h00 Les Trois Maillets Monument Historique. Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers de Benjamin Piat, ce chanteur de chanson française au talent inégalé, le temps d’un concert acoustique unique. Le 18 février 2026, rejoignez-nous à la maison historique des Trois Maillets à Orléans pour découvrir son nouvel album BIVOUAC, co-composé avec Tryo. Cette soirée promet d’être inoubliable, dans un cadre intimiste et chaleureux, où chaque note résonne comme une invitation au voyage. Eugénie vous accueille pour partager ce moment hors du temps, où la proximité avec l’artiste rendra l’expérience encore plus précieuse. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver pour garantir votre présence. 18 février 2026 Les Trois Maillets, Orléans ️ À partir de 12€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c1a97-f7f7-7220-8f90-3c5d9ffc8100

