Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki 271 Avenue de la République Biscarrosse
Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki 271 Avenue de la République Biscarrosse samedi 11 avril 2026.
Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki
271 Avenue de la République 271 AVENUE DE LA REPUBLIQUE Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Repas en musique pour avec le talentueux Hugo Blouzouki
Blues and Country Soul Music
Interprète compositeur multi instruments
Humble et talentueux
New-Orléans vibes
Start 20h
Pensez à réserver pour le dîner par téléphone ou directement sur le site .
271 Avenue de la République 271 AVENUE DE LA REPUBLIQUE Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
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English : Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki
L’événement Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs