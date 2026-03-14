Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki 271 Avenue de la République Biscarrosse

Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki

271 Avenue de la République 271 AVENUE DE LA REPUBLIQUE Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Repas en musique pour avec le talentueux Hugo Blouzouki

Blues and Country Soul Music

Interprète compositeur multi instruments

Humble et talentueux

New-Orléans vibes

Start 20h

Pensez à réserver pour le dîner par téléphone ou directement sur le site .

271 Avenue de la République 271 AVENUE DE LA REPUBLIQUE Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr

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English : Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki

L’événement Concert Acoustique Blues Country avec Blouzouki Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs