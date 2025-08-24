Concert Acoustique Carlos Veiga Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Carlos Veiga en concert à Ancenis-Saint-Géréon !

Carlos Veiga est un chanteur-guitariste aux sonorités québécoises et influences rock-blues.

Avec 30 ans de scène derrière lui, entre le Québec et l’Europe, Carlos Veiga sait transmettre sa passion à travers ses prestations musicales.

Sa voix puissante et son jeu de guitare vous feront voyager dans le monde du blues urbain avec des reprises populaires.

Ouverture des portes et du bar à 16h15.

Concert de 17h00 à 18h30 avec un entracte de 20 minutes.

La billetterie est ouverte ! Réservez votre place en ligne ou par téléphone ! .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 77 47 39 contact@rythmlight.fr

