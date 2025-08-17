Concert Acoustique Chloé Tardi Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Concert Acoustique Chloé Tardi Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon dimanche 17 août 2025.

Concert Acoustique Chloé Tardi

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 17:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Chloé Tardi en concert à Ancenis-Saint-Géréon !

Chloé Tardi est une auteure-compositrice-interprète à la voix douce et intimiste.

Elle saura vous emmener dans son univers musical poétique, à travers ses compositions originales et des reprises de chansons françaises.

Accompagnée de sa guitare et de son piano, Chloé partage sur scène une énergie sincère et généreuse, qui vous transportera de manière authentique.

Ouverture des portes et du bar à 16h15

Concert de 17h00 à 18h30 avec un entracte de 20 minutes.

La billetterie est ouverte ! Réservez votre place en ligne ou par téléphone ! .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 77 47 39 contact@rythmlight.fr

English :

Chloé Tardi in concert at Ancenis-Saint-Géréon!

German :

Chloé Tardi gibt ein Konzert in Ancenis-Saint-Géréon!

Italiano :

Chloé Tardi in concerto ad Ancenis-Saint-Géréon!

Espanol :

¡Chloé Tardi en concierto en Ancenis-Saint-Géréon!

L’événement Concert Acoustique Chloé Tardi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis