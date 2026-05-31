Concert acoustique de Mourad dans un jardin à Doucelles – 25 juillet, Jardin à la campagne (et sa scène), Doucelles

Concert acoustique de Mourad dans un jardin à Doucelles – 25 juillet Samedi 25 juillet, 19h00 Jardin à la campagne (et sa scène) Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/0c60eb29 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie de vivre un moment musical unique ? Venez assister au concert acoustique de Mourad dans le magnifique jardin de campagne d’Aurélien à Doucelles. Mourad, avec son dernier album ‘Ta vie de garçon’, vous transporte avec humour et sincérité à travers des chansons qui parlent à tous. Profitez d’une ambiance bucolique et champêtre, idéal pour une soirée d’été mémorable. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver ! 25 juillet 2026 Jardin à la campagne, Doucelles ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/0c60eb29

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Concert chanson française avec Mourad à Doucelles, 25 juillet. 10€ Hormur Musique