Concert Acoustique ErikEL Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Concert Acoustique ErikEL

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-08-24 17:00:00

Carlos Veiga en concert à Ancenis-Saint-Géréon !

Erikel sera sur la scène de la Chapelle des Ursulines en solo acoustique, l’occasion de présenter ses nouvelles chansons au public Ancenien.

De la musique, de la scène, de l’émotion, du swing. Avec sa Romantico-Pop Touch, qu’il exploite aussi bien dans ses propres créations que dans des répertoires de pointe comme Brassens ou Nougaro. C’est dans un jardin français qu’il cultive aujourd’hui son nouveau répertoire, sans rien lâcher du groove qui l’anime. Du français oui. Mais du français qui frappe fort.

Ouverture des portes et du bar à 16h15.

Concert de 17h00 à 18h30 avec un entracte de 20 minutes.

La billetterie est ouverte ! Réservez votre place en ligne ou par téléphone ! .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 77 47 39 contact@rythmlight.fr

