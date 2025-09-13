CONCERT ACOUSTIQUE GUITARE/VOIX HEIDI LITTLE WINGS Marseillan
5 Rue Achille Maffre de Baugé Marseillan Hérault
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Venez vivre un moment chaleureux et authentique lors de ce concert acoustique Pop Rock, Folk & Country !
5 Rue Achille Maffre de Baugé Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 6 31 92 17 80
English :
Come and experience a warm and authentic moment during this acoustic Pop Rock, Folk & Country concert!
German :
Erleben Sie einen warmen und authentischen Moment bei diesem akustischen Pop-Rock-, Folk- & Country-Konzert!
Italiano :
Venite a godervi un momento caldo e autentico in questo concerto acustico Pop Rock, Folk & Country!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de un momento cálido y auténtico en este concierto acústico de Pop Rock, Folk & Country!
