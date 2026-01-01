Concert acoustique Julian Gálvez répertoire de chansons folk espagnoles Galerie l’art et la Matière les ateliers du château Saint-Amand-en-Puisaye

Concert acoustique Julian Gálvez répertoire de chansons folk espagnoles

Galerie l’art et la Matière les ateliers du château 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Auteur compositeur interprète venu de Barcelone, Julian Gálvez a un répertoire de chansons folk et espagnoles dans un cadre intimiste il s’agira d’un concert acoustique dans une ambiance chaleureuse. Il sera accompagné sur quelques morceaux d’un invité Anatole Elichegaray. Concert organisé par l’association respire à la galerie l’art et la Matière. 19h30 buvette dinette, 20h30 concert .

Galerie l’art et la Matière les ateliers du château 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 61 52 25 asso.respire@gmail.com

