Concert acoustique La Ferté-Bernard

Concert acoustique La Ferté-Bernard vendredi 23 janvier 2026.

Concert acoustique

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Concert Guitare/voix et Violon. Entrée libre.   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert acoustique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-09 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude