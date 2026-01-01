Concert Acoustique La Ferté-Bernard
Concert Acoustique La Ferté-Bernard vendredi 23 janvier 2026.
Concert Acoustique
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Concert Guitare/Voix et Violon. Participation au chapeau Entrée libre .
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Acoustique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude