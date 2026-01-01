Concert Acoustique La Ferté-Bernard

Concert Acoustique

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Concert Guitare/Voix et Violon. Participation au chapeau Entrée libre .

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

