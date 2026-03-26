Concert acoustique Un nouveau monde dévoilé Place Cézaire Arthez-de-Béarn

Concert acoustique Un nouveau monde dévoilé

Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un voyage dans les étoiles en commençant par le commencement la création de la vie.

Au cours de ce voyage intergalactique, vous serez accompagnés par trois spationautes avertis flûte traversière, piccolo et flûte basse, guitare, clarinette basse, contrebasse.

Au programme Debussy, musique klezmer, jazz, valse… .

Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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English : Concert acoustique Un nouveau monde dévoilé

L’événement Concert acoustique Un nouveau monde dévoilé Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn