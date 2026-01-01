Concert Ad Libitum Seuilly

Concert Ad Libitum

L’Abbaye Seuilly Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Même après les fêtes, l’esprit de Noël continue…

Ad Libitum vous invite à un concert d’hiver rempli de chansons et musiques pour se réchauffer le cœur en ce début d’année.

L’Abbaye Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 22 83 69

English :

Even after the holidays, the Christmas spirit continues?

? Ad Libitum invites you to a winter concert filled with songs and music to warm your heart at the start of the new year.

