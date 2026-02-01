Concert ADDIE Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé
Concert ADDIE Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé dimanche 22 février 2026.
Concert ADDIE
Ferme paysanne les oiseaux de passage 9 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Venez découvrir ADDIE, autrice-compositrice interprète au piano et au chant qui sera pour l’occasion accompagnée par Florent BOULENGER au saxophone.
Ferme paysanne les oiseaux de passage 9 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com
English :
Come and discover ADDIE, singer-songwriter on piano and vocals, accompanied by Florent BOULENGER on saxophone.
L’événement Concert ADDIE Genouillé a été mis à jour le 2026-02-11 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin