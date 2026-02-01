Concert ADDIE Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé

Concert ADDIE

Ferme paysanne les oiseaux de passage 9 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez découvrir ADDIE, autrice-compositrice interprète au piano et au chant qui sera pour l’occasion accompagnée par Florent BOULENGER au saxophone.

Ferme paysanne les oiseaux de passage 9 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com

English :

Come and discover ADDIE, singer-songwriter on piano and vocals, accompanied by Florent BOULENGER on saxophone.

