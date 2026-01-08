Concert Adeline Haudiquet Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 17 janvier, 11h00 Entrée libre et gratuite

Adeline vous conte en musique, accompagnée d’une guitare et d’une mandoline, les rêveries de l’Amour, ses états d’âme, les douleurs, la beauté, ses parts d’ombre et de lumière.

« Les Amours » regroupe des citations, des haïkus, de la poésie libre, parfois citée mais surtout chantée.

Accompagnée par Jack Titley, Adeline vous conte en musique, accompagnée d’une guitare et d’une mandoline, les rêveries de l’Amour, ses états d’âme, les douleurs, la beauté, ses parts d’ombre et de lumière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T12:15:00.000+01:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

