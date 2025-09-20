Concert Adi’Jazz Salle des fêtes Monfaucon

Concert Adi’Jazz Salle des fêtes Monfaucon samedi 20 septembre 2025.

Concert Adi’Jazz

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées

Monfaucon s’apprête à vibrer au rythme du groupe Adi’Jazz !

À partir de 19h30, les participants seront invités à assister au concert d’Adi’Jazz, le nom du groupe vient bien sûr de adishatz mais aussi de aus dits lo jazz (aux doigts le jazz) et de auditz lo jazz (écoutez le jazz).

Formé dans les Hautes-Pyrénées en 2021, Adi’Jazz joue un jazz traditionnel entrainant, décliné en Gascon. François Petit, saxophone ténor, baryton et chœurs, Mathieu Legras, guitare, Jean-Pierre Curdi, trombone, chant lead et Clément Lima à la basse, ont envie de partager les valeurs du Midi amitié, allégresse, un bon repas, le verbe haut et la belle musique.

Les paroles en Gascon sont écrites par Jean-Pierre Curdi, Jean-Claude Ulian ,

défenseurs de cette langue.

Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

L’ amour de cette langue si chantante et qui se marie si bien avec le jazz a permis de réunir jazz et poésie.

Buvette et restauration sur place. Sans réservation.

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 12 25 secretariat@monfaucon65.com

English :

Monfaucon is set to vibrate to the rhythm of the Adi’Jazz band!

Starting at 7:30 p.m., participants are invited to attend a concert by Adi’Jazz, the group’s name derives from adishatz, of course, but also from « aus dits lo jazz » (jazz with the fingers) and « auditz lo jazz » (listen to jazz).

Formed in the Hautes-Pyrénées in 2021, Adi?Jazz plays lively traditional jazz in Gascon. François Petit, tenor saxophone, baritone and backing vocals, Mathieu Legras, guitar, Jean-Pierre Curdi, trombone, lead vocals and Clément Lima, bass, are keen to share the values of the Midi region: friendship, joy, a good meal, high spirits and good music.

The lyrics in Gascon are written by Jean-Pierre Curdi, Jean-Claude Ulian ,

defenders of the language.

Swing, improv and good humor are always present.

The love of this lilting language, which marries so well with jazz, has brought jazz and poetry together.

Refreshments and food on site. No reservation required.

German :

Monfaucon bereitet sich darauf vor, im Rhythmus der Gruppe Adi’Jazz zu vibrieren!

Ab 19:30 Uhr werden die Teilnehmer zum Konzert von Adi?Jazz eingeladen. Der Name der Gruppe kommt natürlich von adishatz, aber auch von « aus dits lo jazz » (mit den Fingern den Jazz) und « auditz lo jazz » (höre den Jazz).

Adi?Jazz wurde 2021 in den Hautes-Pyrénées gegründet und spielt mitreißenden traditionellen Jazz, der auf Gaskognisch variiert wird. François Petit, Tenor- und Baritonsaxophon und Chöre, Mathieu Legras, Gitarre, Jean-Pierre Curdi, Posaune, Leadgesang und Clément Lima am Bass haben Lust, die Werte des Midi zu teilen: Freundschaft, Fröhlichkeit, ein gutes Essen, hohe Worte und schöne Musik.

Die Texte in Gascogne wurden von Jean-Pierre Curdi, Jean-Claude Ulian ,

verfechter dieser Sprache.

Swing, Improvisation und gute Laune sind immer dabei.

Die Liebe zu dieser singenden Sprache, die so gut mit Jazz harmoniert, hat es ermöglicht, Jazz und Poesie zu vereinen.

Getränke und Speisen vor Ort. Keine Reservierung.

Italiano :

Monfaucon sta per essere cullata dal ritmo del gruppo Adi’Jazz!

A partire dalle 19.30, gli spettatori sono invitati ad assistere al concerto degli Adi’Jazz, il cui nome deriva non solo da adishatz, ma anche da « aus dits lo jazz » (jazz con le dita) e « auditz lo jazz » (ascolta il jazz).

Formatosi negli Hautes-Pyrénées nel 2021, Adi?Jazz suona un vivace jazz tradizionale guascone. François Petit, sassofono tenore, baritono e voce secondaria, Mathieu Legras, chitarra, Jean-Pierre Curdi, trombone, voce principale e Clément Lima al basso, sono desiderosi di condividere i valori del Midi: l’amicizia, la gioia, un buon pasto, il buon umore e la buona musica.

I testi in guascone sono scritti da Jean-Pierre Curdi e Jean-Claude Ulian,

difensori della lingua.

Swing, improvvisazione e buon umore sono sempre presenti.

L’amore per questa lingua, che si sposa così bene con il jazz, ha fatto incontrare il jazz e la poesia.

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto. Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Monfaucon está a punto de vibrar al ritmo del grupo Adi’Jazz

A partir de las 19.30 h, los asistentes están invitados a asistir a un concierto de Adi’Jazz. El nombre del grupo no sólo procede de adishatz, sino también de « aus dits lo jazz » (jazz con los dedos) y « auditz lo jazz » (escucha el jazz).

Formado en los Altos Pirineos en 2021, Adi?Jazz interpreta un animado jazz tradicional en gascón. François Petit, saxo tenor, barítono y coros, Mathieu Legras, guitarra, Jean-Pierre Curdi, trombón, voz principal y Clément Lima al bajo, tienen ganas de compartir los valores del Midi: amistad, alegría, una buena comida, buen humor y buena música.

Las letras en gascón están escritas por Jean-Pierre Curdi y Jean-Claude Ulian ,

defensores de la lengua.

El swing, la improvisación y el buen humor están siempre presentes.

El amor por esta lengua cadenciosa, que tan bien se lleva con el jazz, ha unido jazz y poesía.

Refrescos y comida in situ. No es necesario reservar.

