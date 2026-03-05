Concert Adishatz coeur d’hommes Place Gabriel Maydieu Arcachon
Concert Adishatz coeur d’hommes Place Gabriel Maydieu Arcachon vendredi 13 mars 2026.
Concert Adishatz coeur d’hommes
Place Gabriel Maydieu Eglise Saint-Louis Les Abatilles Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Plongez au cœur des traditions du Sud-Ouest lors du concert d’Adishatz, sous la direction de Tristan DEGUILHEM. Les voix puissantes du chœur vous transporteront à travers un répertoire de chants basques, gascons et espagnols, interprétés avec passion. Une soirée inoubliable pour les amateurs de musique et de culture régionale. .
Place Gabriel Maydieu Eglise Saint-Louis Les Abatilles Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 75 87 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Adishatz coeur d’hommes
L’événement Concert Adishatz coeur d’hommes Arcachon a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Arcachon