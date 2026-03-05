Concert Adishatz coeur d’hommes Place Gabriel Maydieu Arcachon

Concert Adishatz coeur d’hommes Place Gabriel Maydieu Arcachon vendredi 13 mars 2026.

Place Gabriel Maydieu Eglise Saint-Louis Les Abatilles Arcachon Gironde

Début : 2026-03-13
2026-03-13

Plongez au cœur des traditions du Sud-Ouest lors du concert d’Adishatz, sous la direction de Tristan DEGUILHEM. Les voix puissantes du chœur vous transporteront à travers un répertoire de chants basques, gascons et espagnols, interprétés avec passion. Une soirée inoubliable pour les amateurs de musique et de culture régionale.   .

Place Gabriel Maydieu Eglise Saint-Louis Les Abatilles Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine 

