Concert Adishatz coeur d’hommes Place Gabriel Maydieu Arcachon

Concert Adishatz coeur d’hommes

Place Gabriel Maydieu Eglise Saint-Louis Les Abatilles Arcachon Gironde

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Plongez au cœur des traditions du Sud-Ouest lors du concert d’Adishatz, sous la direction de Tristan DEGUILHEM. Les voix puissantes du chœur vous transporteront à travers un répertoire de chants basques, gascons et espagnols, interprétés avec passion. Une soirée inoubliable pour les amateurs de musique et de culture régionale. .

Place Gabriel Maydieu Eglise Saint-Louis Les Abatilles Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 75 87 91

English : Concert Adishatz coeur d’hommes

