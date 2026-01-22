Concert Ad’Line café associatif la forge La Tagnière

Concert Ad’Line

café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

2026-02-07

Celle qui passe… Désarmante de sincérité, Ad’Line traverse nos vies, le temps d’un concert, comme en apesanteur, telle une étoile filante. Tombée dans la marmite quand elle était petite, bercée de Patti Smith, Saez ou Izia Higelin, elle sillonne les routes de France et de Navarre avec sa guitare à la main. Elle chante et réenchante un quotidien qui part à la dérive, distillant un son folk rock à fleur de peau, de compos intimes en reprises très personnelles, en solo ou accompagnée des talentueux musiciens dont elle sait s’entourer. Elle nous laisse en passant, suspendus à sa corde hypersensible, la possibilité d’un ailleurs. Dans la tendresse et la chaleur de sa voix, droite dans ses bottes et loin d’un optimisme de façade, Ad’Line va chercher au fond d’elle-même les accords et les mots qui viennent panser nos plaies, elle nous prend dans ses bras comme elle prend sa guitare. Celle qui nous éblouit sans nous aveugler nous transporte dans un monde sublimé, bien réel pourtant celui qu’elle a forgé à la force du cœur. Elle passe, généreusement et avec sa gouaille de Franc-Comtoise, ce monde sensible qu’elle habite en son for intérieur. Ad’Line, c’est celle qui reste.

adhésion 2026 à jour, entrée prix libre. .

café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 30 99 89 cafelaforge71@gmail.com

