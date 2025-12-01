Concert ADMS Brizambourg

Concert ADMS Brizambourg samedi 20 décembre 2025.

Concert ADMS

Salle municipale Brizambourg Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 17:30:00
2025-12-20

Concert des élèves petites formations classes de clarinette, saxophone, choralacoustic et l'orchestre Philharmonique Hilairois.
Salle municipale Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09  secretariat@adms17.fr

English :

Student concert: small ensembles from clarinet, saxophone and choralacoustic classes, and the Hilairois Philharmonic Orchestra.

