Concert ADMS – Saint-Hilaire-de-Villefranche 20 juin 2025

Charente-Maritime

Concert ADMS Parc municipal Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20 18:30:00

2025-06-20

Au programme de cette prestation trois grandes formations de l’ADMS (Choralacoustic, l’Orchestre d’Harmonie Junior et l’Orchestre Philarmonique Hilairois

Direction Manuel AUDIGÉ

Parc municipal

Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secretariat@adms17.fr

English :

On the program: three large ADMS ensembles (Choralacoustic, the Orchestre d’Harmonie Junior and the Orchestre Philarmonique Hilairois

Conducted by Manuel AUDIGÉ

German :

Auf dem Programm dieser Aufführung stehen drei große Formationen der ADMS (Choralacoustic, das Junior-Harmonieorchester und das Philharmonische Orchester Hilairois

Leitung Manuel AUDIGÉ

Italiano :

In programma: tre grandi ensemble dell’ADMS (Choralacoustic, Orchestre d’Harmonie Junior e Orchestre Philarmonique Hilairois)

Diretto da Manuel AUDIGÉ

Espanol :

En el programa: tres grandes conjuntos de la ADMS (Choralacoustic, la Orchestre d’Harmonie Junior y la Orchestre Philarmonique Hilairois)

Dirección: Manuel AUDIGÉ

