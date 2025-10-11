Concert ADONF 30 Ans Coux
Concert ADONF 30 Ans Coux samedi 11 octobre 2025.
Concert ADONF 30 Ans
Salle Municipale Coux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Adonf fête ses 30 ans avec un concert exclusif
.
Salle Municipale Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 03 18 adonf.booking@gmail.com
English :
Adonf celebrates its 30th anniversary with an exclusive concert
German :
Adonf feiert seinen 30. Geburtstag mit einem exklusiven Konzert
Italiano :
Adonf festeggia il suo 30° anniversario con un concerto esclusivo
Espanol :
Adonf celebra su 30 aniversario con un concierto exclusivo
