Samedi 25 octobre 2025 de 20h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

Concert de « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks.

Venez assister au concert de « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…



Concert Pop & Folk. .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr

English :

Concert by « Adore Duo » at Jimmy n Drinks.

German :

Konzert von « Adore Duo » bei « Jimmy n Drinks ».

Italiano :

Concerto degli « Adore Duo » al Jimmy n Drinks.

Espanol :

Concierto de « Adore Duo » en Jimmy n Drinks.

