Concert « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard
Concert « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks
Samedi 25 octobre 2025 de 20h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 23:00:00
2025-10-25
Concert de « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Concert Pop & Folk. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
English :
Concert by « Adore Duo » at Jimmy n Drinks.
German :
Konzert von « Adore Duo » bei « Jimmy n Drinks ».
Italiano :
Concerto degli « Adore Duo » al Jimmy n Drinks.
Espanol :
Concierto de « Adore Duo » en Jimmy n Drinks.
L’événement Concert « Adore Duo » chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence