Concert Adore Duo chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard

Concert Adore Duo chez Jimmy n Drinks

Samedi 21 février 2026 de 20h à 22h30. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Concert de Adore Duo chez Jimmy n Drinks.

Venez assister au concert de Adore Duo chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…



Concert Pop & Folk. .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr

English :

Concert by Adore Duo at Jimmy n Drinks.

