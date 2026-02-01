Concert Adore Duo chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard
Samedi 21 février 2026 de 20h à 22h30. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 22:30:00
2026-02-21
Concert de Adore Duo chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de Adore Duo chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Concert Pop & Folk. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
English :
Concert by Adore Duo at Jimmy n Drinks.
