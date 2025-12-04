CONCERT Adult DVD + David Shaw and The Beat Amiens

CONCERT Adult DVD + David Shaw and The Beat Amiens jeudi 4 décembre 2025.

CONCERT Adult DVD + David Shaw and The Beat

17 Quai Bélu Amiens Somme

JEU. 4 DÉCEMBRE 2025

20:30

Adult DVD

Synth-Punk / Dance | UK

22:00

Adult DVD, né de l’ennui confiné, à évolué d’expérimentations synthétiques et de correspondances en ligne à un sextet vibrant au son unique.

Le groupe donne à la synth punk une allure danceable , ponctuées de crochets et de grooves contagieux, tandis que leurs concerts euphoriques transforment la scène en une véritable HACIENDA rock. Oh, et malgré ce que le nom suggère, non, ce n’est pas une tentative subtile de nous glisser dans l’industrie du divertissement pour adultes; c’est tout simplement le résultat déjanté d’une quête musicale. Quoi qu’il en soit, la fête sera au rendez-vous, avec ou sans lecteur DVD.

David Shaw and The Beat

Cold-Wave / Pop | UK

Il n’y a plus de mythologie à convoquer, de fantômes du passé à rappeler, de flammes à raviver. Il ne reste plus qu’un seul duel celui entre la musique tiède et celle instinctive, pure, qui vient de l’âme et soigne les chaos personnels.

C’est cette seconde voie qu’emprunte David Shaw, un artiste pour qui il n’y a pas de plan B ni de compromis, juste la nécessité de mettre ses tripes en feu sur une production discographique qui s’affirme comme l’une des plus personnelles et brûlantes de la scène actuelle. Né à Manchester et marqué au fer rouge par les contre-cultures qui ont façonné son adolescence (rave, punk, garage), Shaw s’est donné pour mission de créer une musique hors des formats et des sentiers battus.

Tarif normal 13€

Tarif abonné 8€

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THURS. dECEMBER 4, 2025

20:30

Adult DVD

Synth-Punk / Dance | UK

22:00

Adult DVD, born of confined boredom, evolved from synthetic experimentation and online correspondence to a vibrant sextet with a unique sound.

The band gives synth punk a danceable edge, punctuated by infectious hooks and grooves, while their euphoric live shows transform the stage into a veritable rock HACIENDA. Oh, and despite what the name suggests, no, this isn’t a subtle attempt to slip us into the adult entertainment industry; it’s simply the wacky result of a musical quest. Whatever the case, the party will be on, with or without a DVD player.

David Shaw and The Beat

Cold-Wave / Pop | UK

There’s no mythology to summon, no ghosts of the past to recall, no flames to rekindle. Only one duel remains: that between lukewarm music and instinctive, pure music, which comes from the soul and heals personal chaos.

This is the second path taken by David Shaw, an artist for whom there is no plan B and no compromise, just the need to set his guts on fire on a record that is one of the most personal and searing on the scene today. Born in Manchester and deeply influenced by the counter-cultures that shaped his adolescence (rave, punk, garage), Shaw has made it his mission to create music that is outside the box and off the beaten track.

Regular price: 13?

Subscriber price: 8?

German :

DONNERSTAG 4. DEZEMBER 2025

20:30

Adult DVD

Synth-Punk / Dance | UK

22:00

Adult DVD, geboren aus begrenzter Langeweile, entwickelt aus synthetischen Experimenten und Online-Übereinstimmungen zu einem vibrierenden Sextett mit einem einzigartigen Sound.

Die Band verleiht dem Synthie-Punk einen « tanzbaren » Look, gespickt mit ansteckenden Hooks und Grooves, während ihre euphorischen Konzerte die Bühne in eine rockige HACIENDA verwandeln. Oh, und auch wenn der Name es vermuten lässt: Nein, das ist kein subtiler Versuch, uns in die Erwachsenenunterhaltungsindustrie zu drängen, sondern einfach das verrückte Ergebnis einer musikalischen Suche. Wie auch immer, die Party wird kommen, mit oder ohne DVD-Player.

David Shaw and The Beat

Cold-Wave / Pop | UK

Es gibt keine Mythologie mehr zu beschwören, keine Geister der Vergangenheit zu erinnern, keine Flammen zu entfachen. Es gibt nur noch ein einziges Duell: das zwischen lauwarmer Musik und der instinktiven, reinen Musik, die aus der Seele kommt und das persönliche Chaos heilt.

David Shaw geht diesen zweiten Weg, ein Künstler, für den es keinen Plan B und keine Kompromisse gibt, sondern nur die Notwendigkeit, seine Eingeweide in Brand zu setzen und eine Platte zu produzieren, die sich als eine der persönlichsten und heißesten der heutigen Szene erweist. Shaw, der in Manchester geboren wurde und von den Gegenkulturen, die seine Jugend prägten (Rave, Punk, Garage), geprägt wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musik jenseits von Formaten und ausgetretenen Pfaden zu schaffen.

Normaler Eintrittspreis: 13?

Abonnententarif: 8?

Italiano :

GIOVEDI’. 4 DICEMBRE 2025

20:30

DVD Adulti

Synth-Punk / Dance | UK

22:00

Gli Adult DVD, nati da una noia confinata, si sono evoluti dalla sperimentazione sintetica e dalla corrispondenza online in un sestetto vibrante con un suono unico.

La band conferisce al synth punk un’impronta ballabile, punteggiata da ganci e groove contagiosi, mentre i loro euforici spettacoli dal vivo trasformano il palco in una vera e propria HACIENDA rock. Oh, e nonostante il nome suggerisca che non si tratta di un sottile tentativo di farci entrare nell’industria dell’intrattenimento per adulti, ma semplicemente del risultato stravagante di una ricerca musicale. In ogni caso, la festa continua, con o senza lettore DVD.

David Shaw e i Beat

Onda fredda / Pop | Regno Unito

Non c’è mitologia da evocare, né fantasmi del passato da richiamare, né fiamme da riaccendere. Resta solo un duello: quello tra la musica tiepida e la musica istintiva e pura che viene dall’anima e guarisce il caos personale.

Questa è la seconda strada intrapresa da David Shaw, un artista per il quale non esiste un piano B né un compromesso, ma solo la necessità di infiammare le viscere con un disco che è uno dei più personali e infuocati della scena attuale. Nato a Manchester e profondamente influenzato dalle controculture che hanno plasmato la sua adolescenza (rave, punk, garage), Shaw ha fatto della creazione di musica fuori dagli schemi e dai sentieri battuti la sua missione.

Prezzo normale: 13 euro

Prezzo per gli abbonati: 8 euro

Espanol :

JUEVES 4 DICIEMBRE 2025

20:30

DVD Adulto

Synth-Punk / Dance | UK

22:00

Adult DVD, nacido del aburrimiento confinado, evolucionó a partir de la experimentación sintética y la correspondencia en línea hasta convertirse en un vibrante sexteto con un sonido único.

La banda da al synth punk un toque bailable, salpicado de ganchos y grooves infecciosos, mientras que sus eufóricos directos transforman el escenario en una auténtica HACIENDA de rock. Ah, y a pesar de lo que sugiere el nombre, no, no se trata de un sutil intento de colarnos en la industria del entretenimiento para adultos; es simplemente el descabellado resultado de una búsqueda musical. Sea como fuere, la fiesta seguirá, con o sin reproductor de DVD.

David Shaw y The Beat

Cold-Wave / Pop | Reino Unido

No hay mitología que invocar, ni fantasmas del pasado que conjurar, ni llamas que reavivar. Sólo queda un duelo: entre la música tibia y la música instintiva y pura que sale del alma y cura el caos personal.

Este es el segundo camino emprendido por David Shaw, un artista para el que no hay plan B ni compromiso, sólo la necesidad de incendiar sus entrañas con un disco que es uno de los más personales y ardientes de la escena actual. Nacido en Manchester y profundamente influenciado por las contraculturas que marcaron su adolescencia (rave, punk, garage), Shaw se ha propuesto crear música fuera de lo común y de los caminos trillados.

Precio normal: 13

Precio abonado: 8

