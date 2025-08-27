Concert Aeïdé Toutlemonde

Concert Aeïdé Toutlemonde mercredi 27 août 2025.

Concert Aeïdé

9 Rue Auguste Chéron Bis Toutlemonde Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 19:30:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Concert Duo violon-violoncelle

L’ensemble Aeïdé propose un concert présentant une formation peu courante dans le répertoire classique le duo violon-violoncelle. Musique baroque, musique française, musique folklorique, musique moderne venez découvrir les oeuvres de Corelli, Ravel et Honegger et les liens qui les unissent !

Laissez-vous porter par la douceur d’une berceuse, éblouir par l’éclat d’un feu d’artifice, attendrir par la mélancolie d’un songe, saisir par une folle échappée italienne.

Venez faire connaissance avec deux musiciennes passionnées qui sauront vous faire entrer dans ces univers riches et contrastés dans un cadre propice à l’éveil des sens.

Programme La Follia Corelli Sonate pour violon et violoncelle Ravel Sonatine pour violon et violoncelle Honegger

Tarif participation libre .

9 Rue Auguste Chéron Bis Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 82 24 55 trio.aeide@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Aeïdé Toutlemonde a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Choletais