Concert Afro-Cubain Dompcevrin

Concert Afro-Cubain Dompcevrin samedi 23 août 2025.

Concert Afro-Cubain

Dompcevrin Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 20:30:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Guido et ses stagiaires vont mettre le feu cette année encore avec leurs rythmes afro cubain !

Puisque le concert est gratuit et pour éviter les déceptions, le CAP Chantraine vous conseille de réserver à l’avance vos pizzas.

Toujours au tarif de 12 euros / pizza ou 3 euros / le quart :

La Reine, La Chorizo-chèvre, La 4 Fromage, La Flam, la Végé et la spéciale; l’Océane.

Réservez vos pizzas au 07 52 03 50 68 ou à chantraine.animations@gmail.comTout public

0 .

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 7 52 03 50 68 chantraine.animations@gmail.com

English :

Guido and his trainees will be setting the stage alight again this year with their Afro-Cuban rhythms!

Since the concert is free, CAP Chantraine advises you to reserve your pizzas in advance to avoid disappointment.

Still priced at 12 euros / pizza or 3 euros / quarter:

La Reine, La Chorizo-chèvre, La 4 Fromage, La Flam, la Végé and the special Océane.

Book your pizzas on 07 52 03 50 68 or chantraine.animations@gmail.com

German :

Guido und seine Praktikanten werden auch dieses Jahr wieder mit ihren afrokubanischen Rhythmen Feuer machen!

Da das Konzert kostenlos ist und um Enttäuschungen zu vermeiden, rät Ihnen CAP Chantraine, Ihre Pizzen im Voraus zu reservieren.

Immer zum Preis von 12 Euro / Pizza oder 3 Euro / Viertel :

La Reine, La Chorizo-chèvre, La 4 Fromage, La Flam, la Végé und die Spezialpizza l’Océane.

Reservieren Sie Ihre Pizzen unter 07 52 03 50 68 oder chantraine.animations@gmail.com

Italiano :

Anche quest’anno Guido e i suoi allievi infiammeranno il palco con i loro ritmi afrocubani!

Poiché il concerto è gratuito e per evitare delusioni, CAP Chantraine consiglia di prenotare le pizze in anticipo.

Il prezzo è sempre di 12 euro/pizza o 3 euro/quartiere:

La Reine, La Chorizo-chèvre, La 4 Fromage, La Flam, la Végé e la speciale Océane.

Prenotate le vostre pizze allo 07 52 03 50 68 o a chantraine.animations@gmail.com

Espanol :

Este año, Guido y sus aprendices volverán a incendiar el escenario con sus ritmos afrocubanos

Como el concierto es gratuito, y para evitar decepciones, CAP Chantraine le aconseja reservar sus pizzas con antelación.

Siguen teniendo un precio de 12 euros / pizza o 3 euros / cuarto:

La Reine, La Chorizo-chèvre, La 4 Fromage, La Flam, la Végé y la especial Océane.

Reserve sus pizzas en el 07 52 03 50 68 o en chantraine.animations@gmail.com

L’événement Concert Afro-Cubain Dompcevrin a été mis à jour le 2025-07-29 par OT COEUR DE LORRAINE