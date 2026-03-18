Concert Afro Galactik et Gnaw’ Arts Salle La Pépite Jumilhac-le-Grand

Concert Afro Galactik et Gnaw’ Arts

Salle La Pépite Rue du Stade Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un concert de soutien à la salle de la pépite, 2 groupes de musique africaine, AFRO GALACTIK (afro fusion) et GNAW’ARTS (gwana fusion).

Et un Dj pour conclure la soirée, DJ Yaka (Afrobeat, Afro House, Latin House, Amapiano)

Snacking et bar sur place.

Ouverture des portes 19h30, clôture à 2h.

Un concert de soutien à la salle de la pépite, 2 groupes de musique africaine, AFRO GALACTIK (afro fusion) et GNAW’ARTS (gwana fusion).

Et un Dj pour conclure la soirée, DJ Yaka (Afrobeat, Afro House, Latin House, Amapiano)

Snacking et bar sur place.

Ouverture des portes 19h30, clôture à 2h. .

Salle La Pépite Rue du Stade Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Afro Galactik et Gnaw’ Arts

A support concert at the salle de la pépite, featuring 2 African music groups, AFRO GALACTIK (afro fusion) and GNAW’ARTS (gwana fusion).

And a DJ to round off the evening, DJ Yaka (Afrobeat, Afro House, Latin House, Amapiano)

Snacks and bar on site.

Doors open at 7.30pm, closing at 2am.

L’événement Concert Afro Galactik et Gnaw’ Arts Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère