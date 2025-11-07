Concert Afro world Mandingue Roche-Saint-Secret-Béconne

Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07

2025-11-07

Concert afro world mandingue
Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 52 29 31  larochedessarts@mailo.com

English :

Afro world mandingo concert

German :

Afro-Welt-Mandingo-Konzert

Italiano :

Concerto mandingo afro world

Espanol :

Concierto de mandingo del mundo afro

L’événement Concert Afro world Mandingue Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux