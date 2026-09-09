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AGENDA · Chadrac

Concert Afro-World : Sofaz + Radio Barjo Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

samedi 10 octobre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison Pour Tous La Couveuse
Adresse
10 cours de la Liberté
Ville
43770 Chadrac
Département
Haute-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif réduit adhérents Couveuse

Chadrac

Concert Afro-World : Sofaz + Radio Barjo

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
adhérents Couveuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Concert de Sofaz et Radio Barjo samedi 10 octobre à la Couveuse : mélanges d’afrobeat, de musiques sud-américaines et d’afro électro pour une soirée endiablée !
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 

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English :

Sofaz and Radio Barjo concert on Saturday, October 10, at La Couveuse: a mix of Afrobeat, South American music, and Afro-electro for a wild night!

L’événement Concert Afro-World : Sofaz + Radio Barjo Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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