Concert Afro-World : Sofaz + Radio Barjo Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
samedi 10 octobre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Concert Afro-World : Sofaz + Radio Barjo
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
adhérents Couveuse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Concert de Sofaz et Radio Barjo samedi 10 octobre à la Couveuse : mélanges d’afrobeat, de musiques sud-américaines et d’afro électro pour une soirée endiablée !
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
Sofaz and Radio Barjo concert on Saturday, October 10, at La Couveuse: a mix of Afrobeat, South American music, and Afro-electro for a wild night!
L’événement Concert Afro-World : Sofaz + Radio Barjo Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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