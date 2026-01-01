Concert Afrogroove Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Concert Afrogroove Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS vendredi 23 janvier 2026.
C’est sur scène que l’énergie communicative se révèle pleinement : danse, improvisation, interaction avec le public. Véritable carrefour musical, le groupe mêle rythmes traditionnels et sonorités urbaines, mélodies entêtantes et textes chargés d’émotion, alternant moments d’énergie pure et plages d’introspection.
Première partie – 18h30 : Wishing Light Music Labe
Le Wishing Light trois artistes féminines À travers des chansons originales et des reprises revisitées, elles explorent les multiples facettes de la solitude : la douleur, mais aussi la résilience et la renaissance. Deuxième partie 20h00 : KaceKode. Groupe d’afrogroove en perpétuelle effervescence, où s’entremêlent des influences venues de Côte d’Ivoire, de France et du Sénégal.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://my.weezevent.com/festival-des-horizons-concert-kacekode-1 +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers
