Concert Afrogroove Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

C’est sur scène que l’énergie communicative se révèle pleinement : danse, improvisation, interaction avec le public. Véritable carrefour musical, le groupe mêle rythmes traditionnels et sonorités urbaines, mélodies entêtantes et textes chargés d’émotion, alternant moments d’énergie pure et plages d’introspection.

Première partie – 18h30 : Wishing Light Music Labe

Le Wishing Light trois artistes féminines À travers des chansons originales et des reprises revisitées, elles explorent les multiples facettes de la solitude : la douleur, mais aussi la résilience et la renaissance. Deuxième partie 20h00 : KaceKode. Groupe d’afrogroove en perpétuelle effervescence, où s’entremêlent des influences venues de Côte d’Ivoire, de France et du Sénégal.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/festival-des-horizons-concert-kacekode-1 +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



