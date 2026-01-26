Concert Afronautes Dieulefit
Concert Afronautes Dieulefit samedi 21 février 2026.
Concert Afronautes
La Halle Dieulefit Drôme
Début : 2026-02-21 20:00:00
2026-02-21
à partir de 18h30 vente d’artisanat et petite restauration
Match de foot à 10h au stade de Dieulefit Dieulefit/Rwanda
.
La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 72 84 28
English :
from 6.30pm: craft sales and light refreshments
Soccer match at 10am at Dieulefit stadium: Dieulefit/Rwanda
