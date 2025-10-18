Concert After 6 PM au Fou de Trucks Festival Gresswiller
Concert After 6 PM au Fou de Trucks Festival
rue Curie Gresswiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18 20:30:00
2025-10-18
After 6 pm est un groupe de reprises Pop/Rock (Téléphone, U2, Q…)
rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est
English :
After 6 pm is a Pop/Rock cover band (Téléphone, U2, Q…)
German :
After 6 pm ist eine Pop/Rock-Cover-Band (Téléphone, U2, Q…)
Italiano :
Dopo le 18.00 è prevista una cover band Pop/Rock (Téléphone, U2, Q…)
Espanol :
A partir de las 18.00 h, un grupo de Pop/Rock (Téléphone, U2, Q…)
