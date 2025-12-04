Concert Afterwork | Gildaa + Marie Urbain (Pop Chanson) Creil

Les Jeudi d’la Grange sont des concerts gratuits qui se déroulent plus tôt que les concerts habituels et permettent de découvrir des artistes français, locaux ou des rendus de résidence.

Ouverture des portes à 19h00.

Ce jeudi 4 décembre, la GAM vous propose un concert Pop-Chanson avec « Gildaa » (Rock en seine 2025 et Les Transmusicales de Rennes 2024) et « Marie Urbain ».

GILDAA est née à la fin du 18ème siècle, mais elle ne fait pas son âge. Elle est comme ce cocktail dont même le barman a oublié la recette un mélange de France, d’Angleterre, de Bénin, d’Angola, avec un soupçon d’Amérindien et une pincée de mystère. Sa psyché est comme un buffet à volonté avec des plats qu’on n’a jamais osé goûter.

MARIE URBAIN: Après une résidence à la Grange à Musique elle présentera le fruit de son travail sur scène. En trio ou quatuor, sa musique arpégée mêle chœurs féminins, cordes acoustiques et textures synthétiques, créant un théâtre de femmes.

Entrée libre et gratuite 0 .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

