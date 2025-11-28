Concert afterwork Mulhouse
Concert afterwork Mulhouse vendredi 28 novembre 2025.
Concert afterwork
Place des Cordiers Mulhouse Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-12-19 20:30:00
2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19
Assistez à un concert de Noël.
28 novembre Nadia Luz
5 décembre Virginie Schaeffer
12 décembre Foes & June
19 décembre Symbioz .
Place des Cordiers Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58 mulhouse@mulhouse.fr
