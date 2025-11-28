Concert afterwork Mulhouse

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vendredi 2025-11-28 18:30:00
2025-12-19 20:30:00

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Assistez à un concert de Noël.

28 novembre Nadia Luz
5 décembre Virginie Schaeffer
12 décembre Foes & June
19 décembre Symbioz   .

Place des Cordiers Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58  mulhouse@mulhouse.fr

