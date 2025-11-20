Concert Afterwork | Myra + Araujo (Soul-Electro) Creil

Les Jeudi d’la Grange sont des concerts gratuits qui se déroulent plus tôt que les concerts habituels et permettent de découvrir des artistes locaux ou des rendus de résidence.

Ouverture des portes à 19h00.

Ce jeudi 20 novembre, la GAM vous propose un concert Soul avec « Myra » et « Araujo ».

MYRA: Redonner ses lettres de noblesses à la chanson populaire c’est avec cette volonté chevillée au corps et cœur que Myra fait résonner sa voix grave aux accents suave sur la nouvelle scène musicale française. Sa musique mélange savemment le groove lancinant de la bossa nova et la modernité implacable des musiques urbaines, une rencontre au sommet entre Henri Salvador, November Ultra et Chilla.

ARAUJO: Compositeur et producteur originaire de Beauvais, Araujo crée une musique hybride entre rap, R&B et électronique, teintée de mélancolie seul dans son home studio. En 2025 sort son EP Race Humaine, projet introspectif et organique inspiré par Radiohead, marqué par une liberté nouvelle et une forte charge émotionnelle

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

