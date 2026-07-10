Informations pratiques

La Roche-Maurice

Concert Afterwork on the Roc’h

Centre bourg, au pied du château La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Envie de terminer la semaine dans une ambiance festive et conviviale ? Festi Roc’H vous invite à son afterwork musical On the Roc’H , un rendez-vous incontournable pour partager un moment entre amis, en famille ou entre collègues.

Au pied du château de La Roche-Maurice, profitez d’une soirée rythmée par un concert live du groupe Tofee Music, dans un cadre exceptionnel mêlant patrimoine, musique et bonne humeur.

Sur place, une buvette et un espace de restauration permettent de prolonger la soirée autour d’un verre et de quelques gourmandises. Que vous soyez amateur de rock, de musique live ou simplement à la recherche d’une belle soirée dans une ambiance chaleureuse, c’est le moment idéal pour se retrouver après l’été.

Au programme

– Concert live avec le groupe Tofee Music

– Ambiance afterwork conviviale

– Buvette sur place

-Cadre exceptionnel au pied du château de La Roche-Maurice

Venez partager un moment musical et festif dans une atmosphère chaleureuse et profitez d’une soirée placée sous le signe de la convivialité ! .

Centre bourg, au pied du château La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 37 04 86 47

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English :

L’événement Concert Afterwork on the Roc’h La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-07-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS