Concert Aftrwork Ruralhouse Club #1 Le quartier des bons amis Mattaincourt

Concert Aftrwork Ruralhouse Club #1

Le quartier des bons amis 9 rue Louis Pasteur Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

AFTRWORK RURALHOUSE CLUB #1.

Le quartier des Bons Amis

GROS2COEUR invite Spinal Trax. Née sous l’impulsion de 2 DJ de la cité des images, cette association a pour objectif Faire bouger les têtes, partager la musique qu’on aime découvrir et faire découvrir des artistes autour d’Épinal. De la house en toile de fond avec une bonne basse

Un flipper, un babyfoot, des fléchettes. Du soleil dans les oreilles et dans les cœurs. Pas d’artifice — juste du bon son, des rires et des verres qui s’entrechoquent.Tout public

Le quartier des bons amis 9 rue Louis Pasteur Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est

English :

AFTRWORK ? RURALHOUSE CLUB #1.

Le quartier des Bons Amis

GROS2COEUR invites Spinal Trax. Spurred on by 2 DJs from the Cité des Images, this association’s aim is to get people’s heads moving, share the music we love to discover, and showcase artists from around Épinal. House music in the background with a good bass

Pinball, table soccer, darts. Sunshine in the ears and hearts. No tricks, just good sound, laughter and clinking glasses.

German :

AFTRWORK ? RURALHOUSE CLUB #1.

Das Viertel der Guten Freunde

GROS2COEUR lädt Spinal Trax ein. Dieser Verein, der auf Anregung von 2 DJs aus der Cité des Images entstanden ist, hat das Ziel Köpfe zu bewegen, Musik zu teilen, die man gerne entdeckt, und Künstler rund um Épinal zu entdecken. House im Hintergrund mit einem guten Bass

Ein Flipper, ein Tischkicker, Darts. Sonne in den Ohren und in den Herzen. Keine Künstlichkeit ? nur gute Musik, Lachen und Gläser, die aneinander klirren.

Italiano :

AFTRWORK? CLUB DELLA CASA RURALE #1.

Il quartiere dei buoni amici

GROS2COEUR invita Spinal Trax. Fondata da due DJ della Cité des Images, l’associazione si propone di far muovere la testa della gente, condividere la musica che amiamo e far scoprire gli artisti di Épinal . Musica house in sottofondo con un buon basso

Flipper, calcio balilla e freccette. Il sole nelle orecchie e nei cuori. Niente trucchi, solo buon suono, risate e bicchieri che tintinnano.

Espanol :

AFTRWORK ? CASA RURAL CLUB #1.

Le quartier des Bons Amis

GROS2COEUR invita a Spinal Trax. Creada por 2 DJ de la Cité des Images, esta asociación tiene como objetivo hacer mover la cabeza, compartir la música que nos gusta y hacer descubrir a los artistas de Épinal . Música house de fondo con buenos graves

Pinball, futbolín y dardos. Sol en los oídos y en el corazón. Sin trucos, sólo buen sonido, risas y vasos que chocan.

L’événement Concert Aftrwork Ruralhouse Club #1 Mattaincourt a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MIRECOURT