Concert Agathe de Courcy + Barkanan

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Un concert de chansons folk et arts visuels avec Agathe de Courcy et Barkanan. Entre musique, arts graphiques et vidéo, le concert d’Agathe dresse une galerie de portraits, tel un voyage imaginaire. Barkanan, c’est Ianis et Léo, dont la folk bien actuelle convoque l’intime et les grands espaces.

En duo avec Anna Jouan, Agathe de Courcy parle de nous, parle de vous, chante la famille, ceux qui restent, nos amours, fantômes et chimères… Grâce à l’animation 2D qui donne vie à ses inspirations graphiques, évadez-vous le temps d’un concert pour une expérience immersive visuelle et sonore… captivant !

Comme pour mieux envelopper la voix haut perchée de Ianis, Léo convoque guitare, piano et batterie, tout en subtilité et rondeur. Leur premier EP, La traversée , mixé par Clément Roussel (November Ultra, Voyou…) invite à une plongée inspirée vers de vastes horizons. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

A concert of folk songs and visual arts with Agathe de Courcy and Barkanan. Between music, graphic arts and video, Agathe’s concert draws up a gallery of portraits, like an imaginary journey. Barkanan is Ianis and Léo, whose contemporary folk music evokes intimacy and wide-open spaces.

L’événement Concert Agathe de Courcy + Barkanan Lignières a été mis à jour le 2025-12-10 par OT LIGNIERES