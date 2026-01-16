Concert Agnès Jaoui Attendre que le soleil revienne IBOS Ibos

Concert Agnès Jaoui Attendre que le soleil revienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

L’actrice, autrice et réalisatrice Agnès Jaoui a marqué le cinéma de rôles mémorables et partagé de grands succès au théâtre avec son complice Jean-Pierre Bacri. Avec quatre albums au compteur, elle déploie également une carrière de chanteuse lumineuse et singulière. Le Parvis l’accueille pour deux jours, de la scène à l’écran…

Agnès Jaoui a commencé par le chant au Conservatoire, mais c’est en 2006 qu’elle revient à la chanson par le flamenco et le fado pour son premier album Canta, couronné d’une Victoire de la musique. Au fil du temps, chantant en espagnol, portugais, hébreu ou arabe, elle a aussi apprivoisé le français chanté, intégrant une à deux chansons par concert et par disque. Après vingt ans de scène, elle se lance enfin dans l’aventure d’un album entièrement en français, Attendre que le soleil revienne. Et incontestablement, la magie opère…

English :

Actress, writer and director Agnès Jaoui has made her mark on the cinema with memorable roles, and shared great success on stage with her partner Jean-Pierre Bacri. With four albums to her credit, she is also a luminous and singular singer. Le Parvis welcomes her for two days, from stage to screen?

Agnès Jaoui started out singing at the Conservatoire, but it was in 2006 that she returned to song via flamenco and Fado for her first album, Canta, which won her a Victoire de la Musique award. Over the years, singing in Spanish, Portuguese, Hebrew and Arabic, she has also tamed sung French, integrating one or two songs per concert and per record. After twenty years on stage, she finally embarked on the adventure of an album entirely in French, Attendre que le soleil revienne. And undeniably, the magic works?

