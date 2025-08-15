Concert Aguanomas Musique cubaine Montmaur

Concert Aguanomas Musique cubaine Montmaur vendredi 15 août 2025.

Hautes-Alpes

Concert Aguanomas Musique cubaine Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

Début : Vendredi 2025-08-15 21:00:00

2025-08-15

Aguanomas joue du Son (salsa traditionnelle), un des multiples répertoires de la musique cubaine.

Ils égrainent avec passion ce répertoire populaire né à l’est de Cuba, que l’on retrouve de Santiago à La Havane.

Château de Montmaur

Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 15 33 70

English :

Aguanomas plays Son (traditional salsa), one of the many repertoires of Cuban music.

They are passionate about this popular repertoire, which originated in eastern Cuba and can be heard from Santiago to Havana.

German :

Aguanomas spielen Son (traditionelle Salsa), eines der vielen Repertoires der kubanischen Musik.

Sie spielen mit Leidenschaft dieses populäre Repertoire, das im Osten Kubas entstand und von Santiago bis Havanna zu finden ist.

Italiano :

Gli Aguanomas suonano il Son (salsa tradizionale), uno dei tanti repertori della musica cubana.

Sono appassionati di questo repertorio popolare, che ha avuto origine nella parte orientale di Cuba e può essere ascoltato da Santiago a L’Avana.

Espanol :

Aguanomas tocan Son (salsa tradicional), uno de los muchos repertorios de la música cubana.

Les apasiona este repertorio popular, originario del este de Cuba y que puede escucharse desde Santiago hasta La Habana.

