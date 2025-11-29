Concert Ah, dis moi donc Bergère ! Au profit du Téléthon Pesmes

Concert Ah, dis moi donc Bergère ! Au profit du Téléthon Pesmes samedi 29 novembre 2025.

Concert Ah, dis moi donc Bergère ! Au profit du Téléthon

Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Gêne organise un concert au profit du Téléthon. .

Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté associationgene@orange.fr

English : Concert Ah, dis moi donc Bergère ! Au profit du Téléthon

German : Concert Ah, dis moi donc Bergère ! Au profit du Téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Ah, dis moi donc Bergère ! Au profit du Téléthon Pesmes a été mis à jour le 2025-08-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY