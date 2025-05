Concert Ahmad Dari – La Rochelle, 21 mai 2025 18:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Concert Ahmad Dari Médathèque Michel Crépeau Salle de conférence (Grande salle Niveau 0) La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-05-21 18:00:00

fin : 2025-05-21

2025-05-21

Concert d’Ahmad Dari, artiste palestinien de Jérusalem, résidant en france depuis 1985, dans le cadre de la semaine pour la Paix.

Médathèque Michel Crépeau Salle de conférence (Grande salle Niveau 0)

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Concert Ahmad Dari

Concert by Ahmad Dari, a Palestinian artist from Jerusalem who has lived in France since 1985, as part of Peace Week.

German : Konzert Ahmad Dari

Konzert von Ahmad Dari, einem palästinensischen Künstler aus Jerusalem, der seit 1985 in Frankreich lebt, im Rahmen der Woche für den Frieden.

Italiano :

Concerto di Ahmad Dari, artista palestinese di Gerusalemme che vive in Francia dal 1985, nell’ambito della Settimana della Pace.

Espanol : Concierto Ahmad Dari

Concierto de Ahmad Dari, artista palestino de Jerusalén residente en Francia desde 1985, en el marco de la Semana de la Paz.

