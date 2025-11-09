Concert Aho Batez Hasparren
Concert Aho Batez Hasparren dimanche 9 novembre 2025.
Concert Aho Batez
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Né en 2024 à l’initiative de l’association Berritza, le projet Aho Batez réunit une trentaine de chanteurs et chanteuses amateurs regroupés sous le nom de Kantalots. Pendant une année, sous la direction attentive de la cheffe
de choeur Claudine Arhancet, ils se sont retrouvés pour partager l’art du chant et redonner vie à un patrimoine unique les chants de pastorales. .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
