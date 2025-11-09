Concert Aho Batez

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Né en 2024 à l’initiative de l’association Berritza, le projet Aho Batez réunit une trentaine de chanteurs et chanteuses amateurs regroupés sous le nom de Kantalots. Pendant une année, sous la direction attentive de la cheffe

de choeur Claudine Arhancet, ils se sont retrouvés pour partager l’art du chant et redonner vie à un patrimoine unique les chants de pastorales. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Concert Aho Batez

German : Concert Aho Batez

Italiano :

Espanol : Concert Aho Batez

L’événement Concert Aho Batez Hasparren a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque