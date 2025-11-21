Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert aho batez Menditte vendredi 21 novembre 2025.

Église Menditte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

2025-11-21

Berritza alkartea vous invite à Menditte.
Le groupe Kantalots sera en concert à l’église. Venez nombreux écouter ce groupe talentueux.   .

Église Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

