Concert aho batez Menditte
Concert aho batez Menditte vendredi 21 novembre 2025.
Concert aho batez
Église Menditte Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Berritza alkartea vous invite à Menditte.
Le groupe Kantalots sera en concert à l’église. Venez nombreux écouter ce groupe talentueux. .
Église Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
