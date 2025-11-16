Concert Ahotsez de Kalakan & Bercaits Anaiak IBOS Ibos
Concert Ahotsez de Kalakan & Bercaits Anaiak IBOS Ibos dimanche 16 novembre 2025.
Concert Ahotsez de Kalakan & Bercaits Anaiak
IBOS 2-8 rue des Platanes Ibos Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
L’association Demain la Collégiale a le plaisir de vous annoncer un concert exceptionnel avec le groupe basque KALAKAN et les Frères BERCAITS.
Ils se réunissent pour le concert AHOTSEZ, moment musical unique.
Le projet de KALAKAN avec BERÇAITS Anaiak est une déclaration d’amour au chant en général et au chant traditionnel basque en particulier.
Que ce soit Kalakan, avec son parcours professionnel de 15 ans à travers le monde, ou Berçaits Anaiak, chanteurs traditionnels amateurs , tous viennent de la même maison , du même foyer .
Avec AHOTSEZ, les 4 artistes nous transmettent cet amour des chants qu’ils ont entendus, appris et chantés autour des grandes tables familiales. Ensemble, ils célèbrent le pouvoir de la musique en tant que véhicule d’identité et de mémoire collective, en unissant les générations à travers les échos de ces chansons.
AHOTSEZ nous invite à partager un voyage musical mystique dans l’âme de la culture basque ; une immersion dans l’histoire et les coutumes basques, où chaque note chantée et chaque instrument joué résonne comme un hommage aux racines profondes de cette culture millénaire et à tous ceux qui en ont pris soin jusqu’à aujourd’hui, gardant vivant l’arbre sacré.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la musique vivante et du partage !
Au plaisir de vous y retrouver !
Pensez à réserver vos places au 06 16 29 09 19 ou 06 02 29 55 77
IBOS 2-8 rue des Platanes Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 29 55 77
English :
The association Demain la Collégiale is pleased to announce an exceptional concert with the Basque group KALAKAN and the BERCAITS Brothers.
They come together for the AHOTSEZ concert, a unique musical moment.
KALAKAN’s project with BERÇAITS Anaiak is a declaration of love for song in general, and traditional Basque song in particular.
Whether it’s Kalakan, with his 15-year career spanning the globe, or Berçaits Anaiak, traditional amateur singers, they all come from the same house , the same home .
With AHOTSEZ, the 4 artists pass on their love of the songs they have heard, learned and sung around large family tables. Together, they celebrate the power of music as a vehicle of identity and collective memory, uniting generations through the echoes of these songs.
AHOTSEZ invites us to share a mystical musical journey into the soul of Basque culture; an immersion in Basque history and customs, where every note sung and every instrument played resonates as a tribute to the deep roots of this age-old culture and to all those who have nurtured it to this day, keeping the sacred tree alive.
A not-to-be-missed event for all lovers of live music and sharing!
We look forward to seeing you there!
Remember to reserve your seats on 06 16 29 09 19 or 06 02 29 55 77
German :
Der Verein Demain la Collégiale freut sich, Ihnen ein außergewöhnliches Konzert mit der baskischen Gruppe KALAKAN und den Brüdern BERCAITS ankündigen zu können.
Sie kommen für das Konzert AHOTSEZ zusammen, ein einzigartiger musikalischer Moment.
Das Projekt von KALAKAN mit BERÇAITS Anaiak ist eine Liebeserklärung an den Gesang im Allgemeinen und an den traditionellen baskischen Gesang im Besonderen.
Ob Kalakan, der 15 Jahre lang in der ganzen Welt gearbeitet hat, oder Berçaits Anaiak, traditionelle Amateursänger , sie alle kommen aus demselben Haus , aus demselben Heim .
Mit AHOTSEZ geben uns die vier Künstler diese Liebe zu den Liedern weiter, die sie gehört, gelernt und an den großen Familientischen gesungen haben. Gemeinsam feiern sie die Macht der Musik als Vehikel der Identität und des kollektiven Gedächtnisses, indem sie die Generationen durch das Echo dieser Lieder vereinen.
AHOTSEZ lädt uns ein, an einer mystischen musikalischen Reise in die Seele der baskischen Kultur teilzunehmen; ein Eintauchen in die baskische Geschichte und die baskischen Bräuche, wo jede gesungene Note und jedes gespielte Instrument als Hommage an die tiefen Wurzeln dieser tausendjährigen Kultur und an all jene, die sie bis heute pflegen und den heiligen Baum am Leben erhalten, erklingen.
Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, für alle, die lebendige Musik und das Teilen lieben!
Wir freuen uns darauf, Sie dort zu treffen!
Denken Sie daran, Ihre Plätze unter 06 16 29 09 19 oder 06 02 29 55 77 zu reservieren
Italiano :
L’associazione Demain la Collégiale è lieta di annunciare un concerto eccezionale con il gruppo basco KALAKAN e i fratelli BERCAITS.
Si riuniranno per il concerto AHOTSEZ, un’esperienza musicale unica.
Il progetto dei KALAKAN con i BERCAITS Anaiak è una dichiarazione d’amore per la canzone in generale e per la canzone tradizionale basca in particolare.
Che si tratti di Kalakan, con i suoi 15 anni di carriera in tutto il mondo, o di Berçaits Anaiak, cantanti tradizionali amatoriali , tutti provengono dalla stessa casa , dalla stessa casa .
Con AHOTSEZ, i quattro artisti trasmettono il loro amore per le canzoni che hanno ascoltato, imparato e cantato intorno al tavolo della famiglia. Insieme, celebrano il potere della musica come veicolo di identità e memoria collettiva, unendo le generazioni attraverso l’eco di queste canzoni.
AHOTSEZ ci invita a condividere un viaggio musicale mistico nell’anima della cultura basca; un’immersione nella storia e nei costumi baschi, dove ogni nota cantata e ogni strumento suonato risuona come un tributo alle radici profonde di questa cultura millenaria e a tutti coloro che l’hanno coltivata fino ad oggi, mantenendo vivo l’albero sacro.
Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo e della condivisione!
Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Ricordate di prenotare i vostri biglietti allo 06 16 29 09 19 o allo 06 02 29 55 77
Espanol :
La asociación Demain la Collégiale se complace en anunciar un concierto excepcional con el grupo vasco KALAKAN y los hermanos BERCAITS.
Se reunirán para el concierto AHOTSEZ, una experiencia musical única.
El proyecto de KALAKAN con BERCAITS Anaiak es una declaración de amor a la canción en general y a la canción tradicional vasca en particular.
Ya se trate de Kalakan, con sus 15 años de carrera que abarcan todo el mundo, o de Berçaits Anaiak, cantantes tradicionales aficionados , todos proceden de la misma casa , del mismo hogar .
Con AHOTSEZ, los 4 artistas transmiten su amor por las canciones que han escuchado, aprendido y cantado alrededor de la mesa familiar. Juntos, celebran el poder de la música como vehículo de identidad y memoria colectiva, uniendo generaciones a través de los ecos de estas canciones.
AHOTSEZ nos invita a compartir un místico viaje musical al alma de la cultura vasca; una inmersión en la historia y las costumbres vascas, donde cada nota cantada y cada instrumento tocado resuenan como un homenaje a las profundas raíces de esta cultura milenaria y a todos aquellos que la han alimentado hasta nuestros días, manteniendo vivo el árbol sagrado.
Una cita ineludible para todos los amantes de la música en directo y del compartir
¡Le esperamos!
No olvide reservar sus entradas en el 06 16 29 09 19 o en el 06 02 29 55 77
