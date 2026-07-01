AGENDA · Aigre
Concert Chez Nana Aigre
vendredi 24 juillet 2026 · Chez Nana · Aigre
Informations pratiques
Aigre
Concert
Chez Nana 2 rue du Pont Boursier Aigre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
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Chez Nana 2 rue du Pont Boursier Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 21 32
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English :
L’événement Concert Aigre a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente