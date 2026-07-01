Concert Chez Nana Aigre

Informations pratiques

Aigre

Concert

Chez Nana 2 rue du Pont Boursier Aigre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

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Chez Nana 2 rue du Pont Boursier Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 21 32

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English :

L’événement Concert Aigre a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente