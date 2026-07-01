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AGENDA · Aigre

Concert Chez Nana Aigre

vendredi 24 juillet 2026 · Chez Nana · Aigre

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Chez Nana
Adresse
2 rue du Pont Boursier
Ville
16140 Aigre
Département
Charente
Tarif

Aigre

Concert

Chez Nana 2 rue du Pont Boursier Aigre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

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Chez Nana 2 rue du Pont Boursier Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 21 32 

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English :

L’événement Concert Aigre a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente