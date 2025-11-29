Concert Aime Simone Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Aime Simone

Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

> Aime Simone [Post-pop]

Conteur sensible à la silhouette androgyne, Aime Simone puise son inspiration dans la scène alternative berlinoise et invente son propre look musical. L’artiste franco-norvégien propose un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa voix légèrement éraillée, douce et sombre se combine à des mélodies crépusculaires et des rythmes urbains empruntant au hip hop et à la techno.

Dans son troisième album REV , il dresse un imaginaire entre rêves et cauchemars, peuplées de symboles et d’alter-egos diaboliques qui évoquent les grandes figures du romantisme noir et du fantastique tel qu’Edgar Allan Poe et James Joyce.

Une exploration introspective et un commentaire sur sa vision du monde où les frontières entre lumière et obscurité, bien et mal, réalité et illusion, sont en constante mutation.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 36

