Concert Aime Simone + Pab the Kid La BAM Metz
Concert Aime Simone + Pab the Kid La BAM Metz vendredi 10 octobre 2025.
Concert Aime Simone + Pab the Kid
La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Basée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club.
Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains hip hop, club et trap -, a conquis la scène berlinoise, les Dj en Ukraine et les charts en France. A la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent. Ancré dans une génération qui déconstruit les genres, Pab the Kid évolue avec audace de ses racines rap à une pop-électro novatrice, il incarne une nouvelle ère musicale. Sur scène, il livre une performance aussi éclectique que prometteuse, annonçant un projet à suivre de près cet automne.Tout public
.
La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16
English :
Based on emotion, Aime Simone’s music is a skilful blend of pop songwriting and club music.
His combination of twilight melodies and urban rhythms hip hop, club and trap has conquered the Berlin scene, the DJs in Ukraine and the charts in France. Both mainstream and underground, Aime Simone is a sensitive storyteller and a daring author. In his slightly hoarse voice, at once dark and soft, light and shadow collide. Anchored in a generation that deconstructs genres, Pab the Kid evolves boldly: from his rap roots to innovative pop-electro, he embodies a new musical era. On stage, he delivers a performance as eclectic as it is promising, heralding a project to be followed closely this autumn.
German :
Die auf Emotionen basierende Musik von Aime Simone ist eine geschickte Verbindung von Pop-Songwriting und Clubmusik.
Seine Art, dämmrige Melodien mit urbanen Rhythmen Hip Hop, Club und Trap zu kombinieren, hat die Berliner Szene, die Djs in der Ukraine und die Charts in Frankreich erobert. Aime Simone, der sowohl Mainstream als auch Underground ist, ist ein sensibler Geschichtenerzähler und ein Autor voller Kühnheit. In seiner leicht kratzigen, zugleich dunklen und sanften Stimme treffen Licht und Schatten aufeinander. Pab the Kid ist in einer Generation verankert, die die Genres dekonstruiert, und entwickelt sich mutig weiter: Von seinen Rap-Wurzeln zu einem innovativen Elektro-Pop verkörpert er eine neue musikalische Ära. Auf der Bühne liefert er eine ebenso eklektische wie vielversprechende Performance ab, die ein Projekt ankündigt, das man im Herbst genau verfolgen sollte.
Italiano :
Basata sull’emozione, la musica di Aime Simone è una sapiente miscela di cantautorato pop e musica da club.
Il suo modo di combinare melodie crepuscolari e ritmi urbani hip hop, club e trap ha conquistato la scena berlinese, i DJ in Ucraina e le classifiche francesi. Sia mainstream che underground, Aime Simone è una sensibile narratrice e un’audace autrice di canzoni. Nella sua voce un po’ roca, allo stesso tempo scura e morbida, si scontrano ombra e luce. Ancorato a una generazione che decostruisce i generi, Pab the Kid si muove coraggiosamente in avanti: dalle sue radici rap all’innovativo pop-electro, incarna una nuova era musicale. Sul palco, offre una performance tanto eclettica quanto promettente, preannunciando un progetto da seguire con attenzione quest’autunno.
Espanol :
Basada en la emoción, la música de Aime Simone es una hábil mezcla de composición pop y música de club.
Su forma de combinar melodías crepusculares y ritmos urbanos -hip hop, club y trap- ha conquistado la escena berlinesa, a los DJ de Ucrania y las listas de éxitos de Francia. Tanto mainstream como underground, Aime Simone es una narradora sensible y una compositora audaz. En su voz ligeramente ronca, a la vez oscura y suave, chocan la sombra y la luz. Anclado en una generación que deconstruye los géneros, Pab the Kid avanza con audacia: de sus raíces raperas al pop-electro innovador, encarna una nueva era musical. Sobre el escenario, ofrece una actuación tan ecléctica como prometedora, que anuncia un proyecto que habrá que seguir de cerca este otoño.
L’événement Concert Aime Simone + Pab the Kid Metz a été mis à jour le 2025-09-16 par AGENCE INSPIRE METZ