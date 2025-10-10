Concert Airelle Besson et Lionel Suarez Jazz sur le Grill Lux Scène Nationale Valence
Concert Airelle Besson et Lionel Suarez Jazz sur le Grill
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
2026-03-20
Dans ce duo intimiste et généreux, Airelle Besson et Lionel Suarez allient le cuivre chaleureux de la trompette à la rondeur de l’accordéon pour un concert qui donne autant envie de danser que de méditer paisiblement.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
In this intimate and generous duo, Airelle Besson and Lionel Suarez combine the warm brass of the trumpet with the roundness of the accordion for a concert that makes you want to dance as much as to meditate peacefully.
