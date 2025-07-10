Concert Airelle Besson Sebastian Sternal Jonas Burgwinkel Trio Le Volcan Le Havre

Concert Airelle Besson Sebastian Sternal Jonas Burgwinkel Trio

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Concert chansigné

La musicienne Airelle Besson a la trompette joueuse et joyeuse et aime en partager les nuances et l’intensité avec ses acolytes de trio, Sebastian Sternal au piano et Jonas Burgwinkel à la batterie. Insolite et généreuse, cette formation jazz cumule des années de complicité musicale et l’équilibre qui se joue entre eux se communique en harmonie. Sur une idée originale d’Airelle Besson, le trio accueille sur scène la comédienne sourde Clémence Colin et l’invite à traduire en direct en LSF (Langue des Signes Française) les émanations de la musique, sa matière, son tempo, sa densité, ses émotions. Car sourds et malentendants ne sont pas insensibles à cet art. Poreux à ses vibrations, ils écoutent avec tout le corps. En résulte un concert-spectacle qui donne sa place à la gestuelle expressive de cette langue visuelle impliquant mains et visage dans un mouvement permanent. Une autre expérience de la musique accessible à tous.

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

